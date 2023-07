DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- Daimler Truck erhöht Prognose und kauft Aktien zurück -- ver.di ruft am "Prime Day" zu Warnstreiks bei Amazon auf

Den am Montag begonnenen Stabilisierungskurs dürfte der DAX auch am Dienstag fortsetzen. Der DAX wird vor Handelsstart höher taxiert. Der TecDAXfolgt der gleichen positiven Tendenz. Nach einem schwachen Auftakt zur zweiten Jahreshälfte hellt sich die Stimmung der DAX-Anleger wieder etwas auf. Am Mittwoch stehen die US-Inflationsdaten auf der Agenda, die mit Spannung erwartet werden. Am Dienstag werden die endgültigen Verbraucherpreise in Deutschland erwartet. Auch die Veröffentlichung des ZEW-Index steht auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigen sich am Dienstag vorbörslich freundlich. Der EURO STOXX 50 wird höher erwartet. Am Dienstag scheint sich die Stimmung an Europas Börsen weiter aufzuhellen. Am Mittwoch folgt der Bericht über die US-Verbraucherpreise: "Wir gehen davon aus, dass die Verbraucherpreise vom Juni zeigen, dass die Inflation weiterhin viel zu hoch ist und die Fed die Zinsen weiter anheben wird", obwohl "die Räder der Deflation in Bewegung zu sein scheinen", meinte die Bank of America laut Dow Jones Newswires.





Zum Wochenstart zeigte sich in den USA insgesamt eine freundliche Tendenz. Zwar eröffnete der Dow Jones Index etwas leichter, jedoch konnte er rasch in die Gewinnzone vorstoßen, wo er dann bis Handelsende verblieb. Letztlich ging der US-Traditionsindex 0,62 Prozent fester bei 33.944,40 Zählern aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite begann ebenfalls knapp im Minus und wechselte im weiteren Verlauf häufig das Vorzeichen. Beim Ertönen der Schlussglocke notierte der NASDAQ Composite bei 13.685,48 Punkten, was einen leichten Anstieg von 0,18 Prozent bedeutete. Auch in dieser Woche blieben die Zinserhöhungen das beherrschende Thema. Die US-Notenbank Fed hat signalisiert, dass nach der Pause im Juni weitere Erhöhungen in diesem Jahr folgen werden. Am Markt wird nun über deren Anzahl spekuliert. Weitere Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Währungshüter erhoffen sich die Anleger von den US-Inflationsdaten, welche am Mittwoch vorgestellt werden. Zwar deuteten die meisten Daten bisher darauf hin, dass die US-Wirtschaft sich recht gut halte, zitierte die Deutsche Presse-Agentur Michael Hewson von CMC Markets UK. Inzwischen bestehe jedoch die Befürchtung, "dass die Zentralbanken an der Schwelle zu einem schweren politischen Fehler stehen, wenn es um ihre Entschlossenheit geht, die Inflation zu senken." Außerdem richtet sich der Anlegerfokus bereits auf die anstehende Berichtssaison: Am Freitag wird der große Zahlenreigen inoffiziell mit den ersten Berichten der Großbanken Citigroup, Well Fargo und JPMorgan eingeläutet.