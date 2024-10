Blick auf US-Inflationsdaten: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Tesla enthüllt Robotaxi "Cybercab" und autonomen Bus -- Daimler Truck, Stellantis, Roche im Fokus

Nach einer verlustreichen Vorwoche könnte der DAX am Freitag wieder einen Wochengewinn verzeichnen. Am Vortag blieben die erwarteten Impulse durch die US- Inflationsdaten aus, die den Index aus seiner neutralen Zone hätten bewegen können. Der Start der US-Berichtssaison könnte nun in den kommenden Wochen zeigen, wie es um die globale Wirtschaft steht. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners betont laut dpa-AFX, dass Unternehmen nun steigende Gewinne vorlegen müssen, um den Rekord des S&P 500 zu untermauern. Auch in China werden Impulse durch das Konjunkturprogramm erwartet.

Händler erwarten einen verhaltenen Start an den europäischen Börsen am Freitag. Die Märkte bleiben mit der Interpretation der US-Verbraucherpreisdaten beschäftigt. Trotz Unsicherheiten wird eine Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte als sehr wahrscheinlich angesehen, mit einer geschätzten Chance von 83 Prozent. Die globale Welle von Zinssenkungen setzt sich fort: Südkorea hat bereits die Zinsen gesenkt, und China wird Details zu einem großen Konjunkturpaket veröffentlichen. Vor allem Minen- und Rohstoffwerte in Europa könnten davon profitieren, insbesondere Kupfer und Baumaterialien.

Anleger an den europäischen Aktienmärkten sollen sich am Freitag weiter zurückhalten.

Die Inflationsdaten für September hatten die Erwartungen übertroffen und verzeichneten einen Anstieg von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sie spielten am Donnerstag daher eine zentrale Rolle für die Richtung an den US-Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkten. Die US-Notenbank wird die Inflation aufmerksam verfolgen und ihre Entscheidungen im laufenden Zinszyklus darauf abstimmen. Für die kommende November-Sitzung wird lediglich ein geringer Zinsschritt erwartet, und einige Marktteilnehmer zweifeln daran, ob weitere Zinssenkungen noch leicht zu rechtfertigen sind.

Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenende uneinheitlich.

In Tokio steigt der Nikkei 225 schlussendlich zeitweise um 0,48 Prozent auf 39.569,41 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite indes um 1,69 Prozent auf 3.246,14 Indexpunkte. In Hongkong zog der Hang Seng am Donnerstag um 2,98 Prozent an auf 21.251,98 Einheiten. Am Freitag ruht der Handel in Hongkong aufgrund eines Feiertags. (MEZ: 07:55)

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Freitag gemischt. Während die Börse in Shanghai fällt, legen die Märkte in Japan und Südkorea leicht zu. An der Wall Street belasteten Inflationsdaten die Stimmung, da eine langsame Zinssenkung der US-Notenbank erwartet wird. In Shanghai agieren die Anleger vorsichtig vor einer für Samstag geplanten Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums, bei der mögliche Maßnahmen zur Stärkung der schwächelnden Wirtschaft erwartet werden, deren Umfang jedoch unklar bleibt.

