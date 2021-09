DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TRATON bekommt neuen Chef -- Staatsanwaltschaft legt Revision nach Freispruch für VW-Manager ein -- HORNBACH, Roche, GM im Fokus

Die Erholung beim deutschen Leitindex dürfte sich am Donnerstag fortsetzen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,4 Prozent höher bei 15.459 Punkten. Auch der TecDAX legt vorbörslich zu und gewinnt 0,1 Prozent tiefer bei 3.754 Zähler.

Nach dem schweren Kursrücksetzer am Dienstag hatten zur Wochenmitte erste Schnäppchenjäger dem deutschen Leitindex wieder etwas auf die Sprünge geholfen. Auch andere wichtige Börsenindizes in Europa hatten am Mittwoch einen Teil ihrer hohen Verluste wettgemacht. Die Erholung sehe aber nur halbherzig aus, sagte am Donnerstagmorgen Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK laut der dpa. Die Furcht vor Stagflation - also einer Mischung aus höherer Inflation bei gleichzeitig strauchelnder Konjunktur - nehme zu, was angesichts der stark steigenden Energiepreise und deren Auswirkungen auf die verfügbaren Einkommen der Menschen nicht verwundere.

Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners macht deshalb im DAX derzeit einen "erbitterten Kampf zwischen Bullen und Bären" aus. Noch sei vollkommen offen, wer sich am Ende durchsetzen werde.

