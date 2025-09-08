DAX23.719 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.637 +0,3%Nas21.787 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,13 +1,3%Gold3.639 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So entwickelt sich HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagnachmittag in Rot

09.09.25 16:09 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagnachmittag in Rot

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 221,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
223,40 EUR 0,40 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HOCHTIEF-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 221,20 EUR abwärts. Die HOCHTIEF-Aktie gab in der Spitze bis auf 220,60 EUR nach. Bei 224,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.999 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 228,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,35 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,50 EUR am 10.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 52,31 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 5,23 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,00 EUR.

HOCHTIEF veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,77 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

