HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Montagvormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 280,60 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 280,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 281,00 EUR. Bei 278,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.677 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei 284,00 EUR markierte der Titel am 07.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 1,21 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,30 EUR am 19.11.2024. Abschläge von 60,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,27 EUR, nach 5,23 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 154,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

HOCHTIEF ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 8,93 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 9,93 EUR je Aktie aus.

