HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag gefragt

HOCHTIEF im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 282,20 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 282,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 285,40 EUR. Bei 280,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.550 HOCHTIEF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2025 auf bis zu 285,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,28 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,91 Prozent.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,32 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 154,07 EUR.

Am 06.11.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,32 EUR gegenüber 1,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 8,93 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

HOCHTIEF-Aktie steigt deutlich: Prognose für operativen Konzerngewinn nach starken Zahlen erhöht

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingebracht