Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag freundlich

11.11.25 09:22 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 282,40 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 282,40 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 282,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 280,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.619 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 285,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2025). Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 1,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (110,30 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 156,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,32 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 154,07 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 06.11.2025. Das EPS lag bei 2,32 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 9,74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,93 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

