HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,9 Prozent auf 283,20 EUR zu.

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 283,20 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 284,00 EUR. Mit einem Wert von 278,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.493 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 markierte das Papier bei 278,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 1,62 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,27 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 5,23 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 154,07 EUR.

Am 06.11.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,93 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

