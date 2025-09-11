DAX23.638 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,32 ±0,0%Gold3.641 +0,2%
Notierung im Blick

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Vormittag nordwärts

12.09.25 09:28 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von HOCHTIEF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 234,80 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 234,80 EUR nach oben. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 235,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 234,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.081 HOCHTIEF-Aktien.

Bei 235,40 EUR markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 0,26 Prozent wieder erreichen. Am 17.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 106,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,81 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

HOCHTIEF veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 4,03 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,77 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

