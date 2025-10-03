HOCHTIEF-Aktie legt zu: Tochter Turner baut neues NFL-Stadion in Cleveland
Die HOCHTIEF-Tochter Turner hat in den USA einen Auftrag erhalten.
Werte in diesem Artikel
Turner hat in den USA zusammen mit dem Joint-Venture-Partner Aecom Hunt den Auftrag erhalten, in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio das Huntington Bank Field mit einem Fassungsvermögen von 75.000 Menschen zu realisieren. Es solle die neue Spielstätte der Cleveland Browns in der National Football League und das erste geschlossene Stadion in Ohio werden, teilte HOCHTIEF mit. Der erste Spatenstich ist für Anfang 2026 geplant und das Huntington Bank Field soll im Jahr 2029 eröffnet werden. Finanzielle Einzelheiten nannte der Konzern nicht.
Die HOCHTIEF-Aktie präsentiert sich im XETRA-Handel zeitweise 0,88 Prozent im Plus bei 252,00 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HOCHTIEF News
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
Analysen zu HOCHTIEF AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.03.2025
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.2025
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.2025
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.2024
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2024
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|DZ BANK
|14.11.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08.11.2017
|HOCHTIEF Reduce
|Kepler Cheuvreux
|19.10.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.10.2017
|HOCHTIEF Reduce
|Commerzbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen