HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Mittag

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 234,40 EUR zu.

Das Papier von HOCHTIEF legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 234,40 EUR. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 235,40 EUR zu. Bei 234,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6.160 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 235,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,43 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 106,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 54,74 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,07 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,00 EUR für die HOCHTIEF-Aktie aus.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 9,77 EUR je Aktie aus.

