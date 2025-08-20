DAX24.196 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,24 +0,3%Gold3.334 -0,4%
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag freundlich

21.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 224,80 EUR nach oben.

HOCHTIEF AG
224,60 EUR 3,40 EUR 1,54%
Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:35 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 224,80 EUR. Bei 225,20 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 222,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.624 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 228,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,69 Prozent. Bei 105,40 EUR fiel das Papier am 22.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 53,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 7,89 Mrd. EUR eingefahren.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,77 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

