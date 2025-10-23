HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 245,80 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 245,80 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 249,80 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 243,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.331 HOCHTIEF-Aktien.

Bei 268,00 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 8,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,30 EUR am 19.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,23 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,08 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 23.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 9,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,73 EUR je Aktie belaufen.

