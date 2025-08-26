HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Mittwochmittag schwächer

So bewegt sich HOCHTIEF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HOCHTIEF. Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,7 Prozent auf 212,80 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 212,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 210,80 EUR. Mit einem Wert von 221,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.588 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 7,42 Prozent Luft nach oben. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 50,42 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,07 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,77 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

