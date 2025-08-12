DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 -0,5%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.135 -0,8%Euro1,1685 +0,1%Öl66,23 +0,2%Gold3.350 +0,1%
Hohe Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt

13.08.25 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,82 EUR -0,11 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger Eon (EON SE) profitiert weiterhin vom Ausbau des Energienetzes. Im ersten Halbjahr steigerten die Essener ihre Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Dabei stieg die in das Energienetz investitierte Summe um ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Euro. Die "massiven Investitionen" seien im ersten Halbjahr einer der zentralen Treiber für das Ergebniswachstum gewesen, sagte Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen. Etwas besser als geplante durchgeleitete Mengen hätten die positive Entwicklung zusätzlich verstärkt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Der Konzern bestätigte die Ziele für 2025, sowie die Investitionspläne für die kommenden Jahre./lew/stk

