Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 351,20 EUR.

Um 12:03 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 351,20 EUR ab. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 351,20 EUR ab. Mit einem Wert von 353,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 266 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 280,00 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 45,28 Mrd. USD gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

