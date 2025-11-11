Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Home Depot am Dienstagnachmittag zu

Blick auf Home Depot-Kurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 321,50 EUR.

Das Papier von Home Depot legte um 15:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 321,50 EUR. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 321,50 EUR aus. Bei 320,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 146 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 21,98 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 9,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,98 USD je Aktie aus.

