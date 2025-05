Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 332,05 EUR.

Die Home Depot-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 332,05 EUR abwärts. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 331,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 336,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Mit Abgaben von 11,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,19 USD.

Am 25.02.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,02 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent auf 39,70 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 20.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.

