Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot legt am Dienstagmittag zu

Die Aktie von Home Depot zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 351,45 EUR.

Das Papier von Home Depot legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 351,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 353,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 353,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 17,26 Prozent Luft nach oben. Bei 293,10 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

