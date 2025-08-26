Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Home Depot zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 352,60 EUR.

Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 352,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 352,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 350,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 287 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (280,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,59 Prozent.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

