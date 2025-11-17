Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Honeywell gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 196,35 USD.

Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 196,35 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Honeywell-Aktie bisher bei 196,33 USD. Bei 197,89 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 289.845 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 241,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,09 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Mit Abgaben von 8,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,20 USD.

Honeywell ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 USD gegenüber 2,16 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 10,41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell im Jahr 2025 10,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

