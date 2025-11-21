DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.437 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1514 -0,1%Öl62,48 -1,1%Gold4.086 +0,2%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert
Blick auf Aktienkurs

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend in Grün

21.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 190,72 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Honeywell-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 190,72 USD. Die Honeywell-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 191,07 USD aus. Mit einem Wert von 188,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 598.128 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 241,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 21,09 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD ab. Abschläge von 5,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Honeywell-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Honeywell am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Honeywell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Honeywell-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Honeywell und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

