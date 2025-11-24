Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Honeywell

Die Aktie von Honeywell gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 187,28 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 187,28 USD. In der Spitze büßte die Honeywell-Aktie bis auf 187,26 USD ein. Bei 190,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 118.905 Honeywell-Aktien gehandelt.

Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 241,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Honeywell-Aktie mit einem Kursplus von 29,05 Prozent wieder erreichen. Bei 179,47 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Honeywell-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 23.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,86 USD gegenüber 2,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent auf 10,41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Honeywell am 29.01.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Honeywell-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,37 USD je Aktie.

