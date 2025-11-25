Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich Honeywell

Die Aktie von Honeywell gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 189,73 USD zu.

Die Honeywell-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 189,73 USD. Die Honeywell-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,32 USD an. Bei 189,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.064 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 241,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 USD, nach 4,37 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Honeywell am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,73 Mrd. USD umgesetzt.

Die Honeywell-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Honeywell-Aktie in Höhe von 10,37 USD im Jahr 2025 aus.

