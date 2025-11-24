Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagabend mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Honeywell

Die Aktie von Honeywell gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 187,55 USD nach.

Die Honeywell-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 187,55 USD. Die Honeywell-Aktie sank bis auf 187,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 190,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 427.917 Honeywell-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,68 USD. Dieser Kurs wurde am 10.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Honeywell-Aktie mit einem Kursplus von 28,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Honeywell-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,24 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Honeywell am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Honeywell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Honeywell dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Honeywell im Jahr 2025 10,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

