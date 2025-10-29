DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.965 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,19 +1,1%Gold3.995 +1,4%
Aktienkurs im Fokus

29.10.25 16:08 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Nachmittag südwärts

29.10.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 212,98 USD.

Die Honeywell-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 212,98 USD. Die Honeywell-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 212,30 USD ab. Bei 213,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 179.963 Honeywell-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 13,86 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,53 USD, nach 4,37 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 10,41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,73 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Honeywell am 29.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,65 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

