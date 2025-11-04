Hugo Boss nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Hugo Boss hat es im schwachen und rabatt-affinen Marktumfeld geschafft, trotz Umsatzrückgang die Gewinne marginal zu steigern und die Margen leicht zu verbessern. Für das Gesamtjahr ist der Modehersteller nun pessimistischer und rechnet nur noch damit, sowohl bei Umsatz als auch EBIT und EBIT-Marge das untere Ende der Zielspanne zu erreichen, was beim Umsatz einen Rückgang im Vorjahresvergleich impliziert.

Wer­bung Wer­bung

Dies spiegele die "anhaltende makroökonomische Volatilität und deutlich negative Währungseffekte im Jahresverlauf wider", so Hugo Boss.

Im Gesamtjahr würden negative Währungseffekte den Umsatz um 100 Millionen Euro belasten, das EBIT um bis zu 20 Millionen. Entsprechend will der Konzern auch die Investitionen auf das untere Ende der für 2025 geplanten 200 bis 250 Millionen Euro beschränken. Einen Strategie-Update des laufenden Effizienzprogramms soll es am 3. Dezember geben.

Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 989 Millionen Euro von 1,03 Milliarden im Vorjahr; erwartet worden waren im Markt 1,01 Milliarden. Währungsbereinigt betrug das Minus 1 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Der operative Gewinn EBIT lag bei 95 Millionen Euro (nach 95 Millionen im Vorjahr). Nach Steuern und Dritten stieg der Gewinn auf 59 Millionen Euro von 55 Millionen bzw 0,85 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,79).

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 01:57 ET (06:57 GMT)