Kursverlauf

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Kursplus

08.09.25 16:10 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

IBM Corp. (International Business Machines)
Um 15:53 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 249,70 USD nach oben. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 249,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.982 IBM-Aktien.

Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 296,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,58 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,47 USD ab. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 25,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,69 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.07.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 1,96 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,65 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,16 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

