Kurs der IBM

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagabend gefragt

08.09.25 20:24 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagabend gefragt

Die Aktie von IBM gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 253,57 USD.

IBM Corp. (International Business Machines)
216,50 EUR 7,30 EUR 3,49%
Um 20:07 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 253,57 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 253,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 248,63 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 297.091 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 296,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 199,47 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,69 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.07.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 16,98 Mrd. USD gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 11,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

