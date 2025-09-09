IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 258,55 USD.
Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 258,55 USD. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 258,00 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 259,50 USD. Zuletzt wurden via New York 162.883 IBM-Aktien umgesetzt.
Bei 296,10 USD markierte der Titel am 26.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 14,52 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 202,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,67 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 16,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. IBM dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,16 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen