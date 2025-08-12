IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

IBM im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 238,37 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 238,37 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 238,63 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 236,50 USD. Bisher wurden heute 167.812 IBM-Aktien gehandelt.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 296,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 14.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 189,38 USD. Abschläge von 20,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,69 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je IBM-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 23.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent auf 16,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,15 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

