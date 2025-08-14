IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 238,45 USD.
Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 238,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 238,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,62 USD. Zuletzt wurden via New York 294.661 IBM-Aktien umgesetzt.
Bei 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2024 bei 192,87 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 16,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Alle: Alle Empfehlungen