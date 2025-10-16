IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der IBM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 280,59 USD.

Mit einem Kurs von 280,59 USD zeigte sich die IBM-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 282,42 USD. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 279,76 USD aus. Bei 281,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 57.921 IBM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 301,03 USD. 7,28 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 203,61 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,44 Prozent.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,70 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.07.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte IBM die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

