IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagabend schwächer

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 276,60 USD abwärts.

Das Papier von IBM befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 276,60 USD ab. Die IBM-Aktie sank bis auf 275,81 USD. Bei 281,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 218.382 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 301,03 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 8,83 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,67 USD aus. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 23.07.2025 vor. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,98 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 15,77 Mrd. USD eingefahren.

Die IBM-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

