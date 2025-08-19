IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagabend verlustreich

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 239,66 USD abwärts.

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 239,66 USD nach. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 238,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 242,50 USD. Zuletzt wechselten 216.205 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 194,14 USD fiel das Papier am 22.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,99 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,69 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent auf 16,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,15 USD je IBM-Aktie.

