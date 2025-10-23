IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von IBM

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 276,37 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,9 Prozent auf 276,37 USD. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 265,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 266,66 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 504.918 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 301,03 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 203,61 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 26,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,70 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,98 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15,77 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,23 USD je IBM-Aktie belaufen.

