IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 284,04 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 284,04 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 265,00 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 266,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.314.187 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 301,03 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,98 Prozent. Bei 203,61 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,70 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,98 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,23 USD je IBM-Aktie.

