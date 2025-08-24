IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 241,07 USD.
Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 241,07 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 240,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 242,31 USD. Zuletzt wechselten via New York 362.562 IBM-Aktien den Besitzer.
Bei 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 22,83 Prozent zulegen. Am 24.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 194,47 USD. Abschläge von 19,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,69 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus.
IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,98 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 15,77 Mrd. USD eingefahren.
IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,15 USD je IBM-Aktie belaufen.
