DAX letztlich stabil -- Wall Street stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Aktienkurs aktuell

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM behauptet sich am Abend

28.08.25 20:24 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM behauptet sich am Abend

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 245,08 USD.

Die IBM-Aktie kam im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 245,08 USD. Die IBM-Aktie legte bis auf 245,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 243,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 245,43 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 177.486 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 17,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.08.2024 auf bis zu 197,54 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 24,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,69 USD je IBM-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 16,98 Mrd. USD gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

