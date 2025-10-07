IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Dienstagabend positiv

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von IBM. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 294,40 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 294,40 USD. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 301,03 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 295,55 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 636.275 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 301,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,25 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 44,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,70 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,98 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die IBM-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

