IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 298,20 USD nach oben.

Das Papier von IBM legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 298,20 USD. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 300,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 295,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 268.999 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 300,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,70 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent auf 16,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die IBM-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

