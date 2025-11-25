DAX23.392 +0,7%Est505.564 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 -4,4%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.181 -1,8%Euro1,1558 +0,3%Öl62,36 -1,6%Gold4.145 +0,2%
Indexanpassung

S&P 500-Tausch: SanDisk kommt für Interpublic - Aktien fester

25.11.25 14:50 Uhr
NASDAQ- und NYSE-Aktien SanDisk und Interpublick in Grün: SanDisk ersetzt Interpublic im S&P 500 | finanzen.net

SanDisk feiert einen bemerkenswerten Erfolg: Der Speicherchiphersteller wird Teil des S&P-500-Index.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Interpublic Group of Cos. Inc.
22,14 EUR -0,12 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
226,96 USD 26,69 USD 13,33%
Charts|News|Analysen

Die Aktie des Speicherchipherstellers SanDisk wird in den S&P 500-Index aufgenommen, nur wenige Monate nach der Ausgliederung aus Western Digital in ein unabhängiges Unternehmen. Der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices teilte mit, dass SanDisk den Platz von Interpublic Group of Companies mit Wirkung zum Handelsbeginn am 28. November in dem viel beachteten Index einnehmen wird.

Im NASDAQ-Handel notiert die SanDisk-Aktie zeitweise 1,38 Prozent fester bei 230,10 US-Dollar. Die Interpublic-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zwischenzeitlich 0,08 Prozent auf 25,73 US-Dollar.

DJG/DJN/gos/flf

DOW JONES

