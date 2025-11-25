Indexanpassung

SanDisk feiert einen bemerkenswerten Erfolg: Der Speicherchiphersteller wird Teil des S&P-500-Index.

Die Aktie des Speicherchipherstellers SanDisk wird in den S&P 500-Index aufgenommen, nur wenige Monate nach der Ausgliederung aus Western Digital in ein unabhängiges Unternehmen. Der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices teilte mit, dass SanDisk den Platz von Interpublic Group of Companies mit Wirkung zum Handelsbeginn am 28. November in dem viel beachteten Index einnehmen wird.

Im NASDAQ-Handel notiert die SanDisk-Aktie zeitweise 1,38 Prozent fester bei 230,10 US-Dollar. Die Interpublic-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zwischenzeitlich 0,08 Prozent auf 25,73 US-Dollar.

