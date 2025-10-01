Infineon Aktie News: Infineon macht am Mittwochnachmittag Boden gut
Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 33,54 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 33,59 EUR. Bei 33,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.152.340 Infineon-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,56 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 30,92 Prozent Luft nach unten.
Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,352 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 42,91 EUR angegeben.
Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Infineon AG
