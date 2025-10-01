DAX23.809 -0,3%ESt505.511 -0,4%Top 10 Crypto15,87 +0,1%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,35 -1,1%Gold3.893 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
VW-Aktie höher: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten VW-Aktie höher: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten
Tesla-Chef Elon Musk will Wikipedia Konkurrenz machen Tesla-Chef Elon Musk will Wikipedia Konkurrenz machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Infineon im Blick

Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Infineon

01.10.25 09:27 Uhr
Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Infineon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,01 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
32,93 EUR -0,23 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 33,01 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 93.061 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,45 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,81 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,91 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Infineon-Aktie

Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Infineon

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Infineon OverweightBarclays Capital
15.09.2025Infineon OutperformBernstein Research
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Infineon OverweightBarclays Capital
15.09.2025Infineon OutperformBernstein Research
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen