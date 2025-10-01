Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Infineon

Infineon im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,01 EUR ab.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 33,01 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 93.061 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,45 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,81 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,91 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

