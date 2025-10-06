Infineon Aktie News: Infineon verbilligt sich am Montagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 33,59 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 33,59 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,46 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.490.427 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 17,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 31,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,91 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,05 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

