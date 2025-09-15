Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Infineon zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Infineon-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 32,67 EUR.
Mit einem Wert von 32,67 EUR bewegte sich die Infineon-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 32,98 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,57 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 732.827 Stück.
Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,69 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,08 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,30 EUR an.
Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
