Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 32,69 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 32,69 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 32,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,93 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 590.803 Stück gehandelt.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 20,62 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 29,12 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

