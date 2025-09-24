Infineon Aktie News: Infineon gibt am Donnerstagmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 33,31 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 33,31 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 33,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,51 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 418.084 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 18,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 30,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,91 EUR.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

