Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 33,30 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 33,30 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 897.219 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,30 EUR.

Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

