Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Infineon

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 33,48 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 33,48 EUR ab. Die Infineon-Aktie sank bis auf 33,46 EUR. Bei 33,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.053 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 15,10 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 30,78 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,30 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

